Цены на топливо повысят в Казахстане из-за его массового вывоза частниками – Смаилов

В кулуарах заседания Правительства РК премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что причина повышения цен на ГСМ в Казахстане - частники, которые тоннами вывозят дизтопливо и бензин в соседние страны, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у главы кабмина, почему вопрос с вывозом ГСМ в соседние страны по серым схемам решается за счет кармана потребителей. Алихан Смаилов ответил, что эта проблема "не наших границ, а конъюнктуры мирового рынка". В соседних странах цены на дизтопливо, бензин заметно выше. А открытая экономика, по его словам, способствует перетоку товаров в ту страну, где они дороже. Запрет на вывоз ГСМ железнодорожным и автотранспортом оказывает очень серьезное сдерживающее влияние.

"Если бы такого запрета у нас не было, то отток ГСМ был бы на порядок больше, чем сегодня мы видим. Но любые запретительные меры - временные. Но в долгосрочном плане это неэффективные меры. Конечно, на границе мы сегодня видим, когда грузовой автотранспорт вешает большие топливные баки справа и слева. Каждое автотранспортное средство увозит с собой в пять раз больше дизтоплива, чем до этого они возили. Частные лица своим частным автотранспортом вывозят в канистрах дизтопливо, бензин. И каждый частник в день порядка полтонны ГСМ может вывезти. Это примерно 15-20 тонн в месяц - только один частник. А людей, которые занимаются такими перевозками, у нас много". Алихан Смаилов

Он отметил, что этих людей будут привлекать к ответственности и штрафовать.

"Мы будем вносить изменения в законодательство, чтобы ужесточить ответственность за нарушение в части этих решений по ограничению вывоза ГСМ. Но вместе с тем, я считаю нам нужно идти по другому пути - по снижению экономических стимулов, чтобы нарушать закон. Надо сокращать диспаритет цен. Другого пути нет". Алихан Смаилов

3 апреля стало известно, что цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане.

на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);

а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тг (в среднем рост 20%).

По мнению Смаилова, это непростое решение, его принимают вынуждено.