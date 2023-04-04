Переназначен министр юстиции Казахстана

4 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Ескараева А.Н.", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Ескараева Азамата Несипбаевича министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическуб академию.

Трудовую деятельность начал начал с должности рабочего ДЭЗ-2 в Алматы (1996). В разные годы работал помощником Министра юстиции РК (07.2007-2008); директором Департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции РК (2008-2009); директором Департамента законодательства Министерства юстиции РК (2009-2014); заместителем заведующего Юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК (2014-2019); заведующий Юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК (26.07.2019-04.01.2023).

Министром юстиции РК был назначен 4 января 2023 года.

