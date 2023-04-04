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Минторговли не прогнозирует существенного роста цен на продукты

Минторговли не прогнозирует существенного роста цен на продукты Фото: primeminister.kz
Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства 4 апреля высказался о возможном влиянии роста цен на ГСМ на ценообразование продуктов питания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин заявил, что на разные товары будет разная степень подорожания. В пример он привел ценообразование на ряд продуктов питания.

"Если мы возьмем яйца и куриное мясо, то в цене стоимость топлива составляет 2%. Если брать сахар – 5%, если брать подсолнечное масло, то при повышении цен на дизтопливо, подсолнечное масло подорожает на 2,4%, то есть при цене 700 тенге, это где то тенге 15-17, наверное". Серик Жумангарин

Министр отметил, что на сегодня большинство крупных производителей не работают на ГСМ. Они, по его словам, работают на газе, а газ пока не дорожает.

"Я не думаю, что будет сильное давление на стоимость продуктов от стоимости ДТ. Главным образом еще и потому, что на весенние полевые работы мы уже выделили 413 тыс. тонн ДТ по удешевленной цене... Не ожидаю, не прогнозирую существенного роста цен на продукты". Серик Жумангарин

Между тем, ранее премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию.

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