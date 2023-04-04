Жумангарин о снижении уровня инфляции в Казахстане: Я должен сделать это

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства 4 апреля прокомментировал вопрос о том, добьется ли он снижения инфляции к концу года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались у Серика Жумангарина, сможет ли он, положа руку на сердце, сказать, что добьется снижения инфляции до 10% к концу 2023 года.

"Я не могу класть руку на сердце или отнимать руку от сердца. Я должен сделать это (снизить инфляцию. – Прим. ред.)" Серик Жумангарин

При этом министр отметил, что будут продолжены меры по снижению инфляции.

"Мы будем больше делать форвардный закуп, то есть закуп у товаропроизводителей и меньше делать оборотных схем… Сейчас закупают на зиму – весну 2024 года... Я работаю. Я не прогнозист. Та работа, которую мы делаем, должна привести к хорошему результату". Серик Жумангарин

Ранее Серик Жумангарин высказался о возможном влиянии роста цен на ГСМ на ценообразование продуктов питания.