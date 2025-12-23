Жумангарин высказался о показателях инфляции в Казахстане: Это прогноз, понимаете?

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал расхождения между прогнозами и фактической инфляцией в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналист поинтересовался, почему в обновленном прогнозе социально-экономического развития (ПСЭР) на 2026-2028 годы не указаны конкретные показатели инфляции, несмотря на то, что фактическая инфляция в 2025 году превысила прежние прогнозы, и не свидетельствует ли это о неэффективности антиинфляционной политики и попытке скрыть невыполнение ранее заявленных ориентиров.

"На самом деле это прогноз, он и называется прогнозом, понимаете? Он для чего нужен? Для того, чтобы на его базе корректировать бюджетные параметры, прежде всего. А что такое бюджет? Бюджет – это денежный фонд государства, который позволяет ему выполнять свои функции. Вот и вся как бы связка между прогнозом и конечным исполнением государством своих функций. На самом деле, наверное, когда бюджет формировался – на 2025-2027 годы, – стояли одни показатели, или когда бюджет формировался на 2024-2026 годы, были другие показатели по инфляции. Но вот когда вы говорите, что в ПСЭР 2026-2028 годов нет показателей по инфляции, я вам их наизусть расскажу. У нас стоит коридор 9-11%, то есть мы до 10% в среднем поставили, а в 2027-2028 годах – по 6% в среднем", – сказал Жумангарин.

По его словам, корректировка прогнозов связана с тем, что текущий год стал периодом масштабных тарифных реформ в США, а решения крупнейшей экономики мира оказывают влияние на экономические процессы во всех странах.

"Естественно, она скорректировала не просто тарифы для одной отдельно взятой страны, а тарифную политику многих стран, в том числе наших основных торговых партнеров. Логистические цепочки во многом были прерваны. Там разные варианты были из-за этого. Санкции на некоторые страны были введены. Были, допустим, террористические проявления в Суэцком канале, напряженность в Персидском заливе и так далее. Это все влияет на стоимость продукции, которую мы поставляем. Самый главный фактор, который влияет на это, – это цена на нефть. Мы прогнозировали одно, а она оказалась другой. Мы добыли больше, чем в прошлом году, но если цену умножить на объем, мы получили меньше", – дополнил спикер.

По его словам, когда многие говорят, что нефть – основной фактор экономики, это не так на самом деле.

"В прошлом и в этом году обрабатывающая промышленность развивается очень хорошо. Все это – коррективы, которые экономика и министерство должны вносить очень своевременно. Иначе для чего все это нужно? Поэтому это не ошибка... Это просто такой текущий подход к возникающим вопросам. Мы не в космосе, не на необитаемой планете живем. В мире больше 200 стран, все они взаимодействуют друг с другом. Внешняя обстановка оказывает очень большое влияние на нашу внутреннюю социально-экономическую политику", – объяснил Жумангарин.

