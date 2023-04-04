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Токаев переназначил Карабаева главой МИИР

Токаев переназначил Карабаева главой МИИР Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 апреля 2023 года подписал указ "О назначении Карабаева М.К.", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года. В 2008 году окончил "Ташкентский автомобильно-дорожный институт" по специальности "Строительство зданий и сооружений", в 2010 году – c отличием университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашақ" ("Производственно-системная инженерия"), в 2015 году – Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати ("Экономика").

Трудовую деятельность начал начал с должности стажера, эксперта Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК (с января по август 2011 года). В разные годы работал директором Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (с мая 2018 по июль 2020 года), в июне 2019 года функции департамента переданы от Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК; председателем Комитета индустриального развития МИИР РК (с июля 2020 года по июль 2021 года); вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК (с июля 2021 года по январь 2023 года).

Должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК занимает с января 2023 года.

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