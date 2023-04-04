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Более 43 млрд тенге дополнительно потребуется для повышения пособий по инвалидности – Дуйсенова

Более 43 млрд тенге дополнительно потребуется для повышения пособий по инвалидности Фото: Zakon.kz
Министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства 4 апреля рассказала, сколько средств потребуется для повышения пособий для лиц с особыми потребностями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова отметила, что сейчас во исполнение поручений главы государства совместно с Министерством финансов прорабатываются расчеты по повышению государственных социальных пособий еще на 14,5% некоторым категориям населения.

"Дополнительная потребность составляет более 43 млрд тенге". Тамара Дуйсенова

Речь идет о лицах, имеющих инвалидность, воспитывающих детей с инвалидностью, а также осуществляющих уход за лицами с инвалидностью первой группы и лицам, потерявшим кормильца.

Министр напомнила, что в начале года все виды госпособий были повышены на 8,5%.

29 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва сказал, что гражданам с особыми потребностями с 1 сентября поднимут пособия на 14,5%.

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МТСЗН РК Дуйсенова Тамара Казахстан
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