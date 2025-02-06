Повышение ставки НДС: сколько денег потребуется на индексацию пособий и пенсий

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах сената 6 февраля 2025 года рассказал, сколько средств потребуется на индексацию пенсий и пособий в случае повышения ставки НДС, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос подняли журналисты и поинтересовались, выдержит ли такие расходы бюджет страны. "При максимальном поднятии – нам это обойдется в 800 млрд тенге. По сравнению с той суммой, которая придет, это очень комфортно для нас. Все необходимые расчеты по различным вариантам уже произведены. Единственное, сейчас Институт экономических исследований изучает возможные реакции, понимаете? Мы тоже не заинтересованы в том, чтобы бизнес "проголосовал ногами". Нам важно оценить общую ситуацию", – сказал в ответ Серик Жумангарин. По его словам, необходимо детально рассмотреть влияние по видам и секторам бизнеса. Ранее глава МНЭ назвал сроки внесения на рассмотрение депутатов Парламента предложения по ставке налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане.

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