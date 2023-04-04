Багдат Мусин остался на должности главы Минцифры

Указом Главы государства Багдат Мусин 4 апреля переназначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил университет имени С. Демиреля по специализации "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники" и Казахский институт правоведения и международных отношений по специализации "Правовед"

До 2004 года был сотрудником АО "NAT", ТОО "Изет" и различных частных компаний.

С 2004 по 2007 годы работал инженером-программистом, начальником отдела Удостоверяющих центров, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО "Национальные информационные технологии"

С 2004 по 2007 годы был советником-консультантом по информационным технологиям АО "СК "AMANAT-insurance".

С 2007 по 2010 годы был советником Министра юстиции по информационным технологиям и Начальник управления информационных технологий

С 2010 по 2011 годы работал заместителем директора Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации (Министерство транспорта и коммуникаций)

С 2011 по 2012 годы был заместителем Председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН.

С 2012 по 2014 годы возглавлял Комитет по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН.

В 2014 году был председателем Правления АО "Национальные информационные технологии".

С 2014 по 2017 годы был председателем правления АО "Казпочта".

С 2017 по 2018 годы работал председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 годы был заместителем Председателя Правления строительного холдинга Bi Group и руководитель корпоративного венчурного фонда.

С 2019 по 2020 годы работал IT-предпринимателем, был сооснователем IT-стартапов ReKassa, Tastamat и других.

В 2020 году был советником президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям. В том же году работал заместителем Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В 2020 году Багдата Мусина назначили на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.