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Законодательство РК

Багдат Мусин сохранил должность главы Министерства цифровизации РК

Багдат Мусин сохранил должность главы Министерства цифровизации РК Фото: primeminister.kz
Багдат Мусин сохранил должность главы Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, сообщает Zakon.kz.

Указом президента Багдат Мусин 6 февраля переназначен на должность главы МЦРИАП.

Багдат Батырбекович Мусин родился в 1983 году в Павлодарской области. Окончил университет им. Демиреля, Казахский институт правоведения и международных отношений.

До 2004 года работал в в коммерческих структурах. Затем занимал должности в АО "Национальные информационные технологии" и АО "СК "AMANAT-insurance". В различные годы руководил АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК.

С марта по июль 2020 года был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям. С 2020 года возглавляет МЦРИАП.

Багдат Мусин – один из министров, сохранивших должность после отставки предыдущего правительства, так же как Айдарбек Сапаров и ряд других глав министерств.

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