Владельцы частных детсадов давали взятки, чтобы их не проверяли

Руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на брифинге в СЦК рассказал, что в некоторых регионах выявлены факты получения взяток работниками городских управлений образования от владельцев детсадов за то, чтобы их не проверяли, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя Антикора, в пяти регионах страны - Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской, Костанайской и Мангистауской областях работники областных управлений образования под видом мониторинга фактически проверяли деятельность частных дошкольных организаций.

"Только за последние три года, начиная с 2020 и по настоящее время, было проведено свыше 1,5 тысяч таких проверок, так называемых, мониторингов. В результате, в городе Шымкенте нашим территориальным департаментом пресечены факты получения работниками городского управления образования на системной основе взяток от владельцев детских садов за то, чтобы их не проверяли. Уголовные дела находятся в производстве". Саян Ахметжанов

При этом он подчеркнул, что эти проверки проводили некомпетентные лица и в обход действующему в Казахстане мораторию на проверки МСБ.

"В своих рекомендациях по итогам анализа этой деятельности мы обратили внимание руководителей акиматов о серьезных коррупционных рисках в приказах руководителей управления образования, которые давали право проводить такие мероприятия". Саян Ахметжанов

Между тем, ранее в Министерстве просвещения РК озвучивали основную причину нехватки кадров в государственных дошкольных учреждениях. Ведомство обещало поэтапное повышение зарплат воспитателям.