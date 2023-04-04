На одного из руководителей полиции в Актобе заведено уголовное дело

Фото: Zakon.kz

По подозрению в совершении коррупционного правонарушения начато досудебное расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей отдела полиции №3 города Актобе, сообщает Zakon.kz.

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