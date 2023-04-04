На одного из руководителей полиции в Актобе заведено уголовное дело
Фото: Zakon.kz
По подозрению в совершении коррупционного правонарушения начато досудебное расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей отдела полиции №3 города Актобе, сообщает Zakon.kz.
Иная информация в рамках расследования уголовного дела согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
"Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников полиции можно сообщить по телефону доверия - 8/7132/52-16-91. Анонимность гарантируется", – сообщили в пресс-службе ДП Актобе.
В конце марта стало известно, что на сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан" завели уголовное дело.
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