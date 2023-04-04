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На одного из руководителей полиции в Актобе заведено уголовное дело

На одного из руководителей полиции в Актобе заведено уголовное дело Фото: Zakon.kz
По подозрению в совершении коррупционного правонарушения начато досудебное расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей отдела полиции №3 города Актобе, сообщает Zakon.kz.

Иная информация в рамках расследования уголовного дела согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.


"Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников полиции можно сообщить по телефону доверия - 8/7132/52-16-91. Анонимность гарантируется", –  сообщили в пресс-службе ДП Актобе. 

В конце марта стало известно, что на сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан" завели уголовное дело.

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