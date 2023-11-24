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Мошенник просил 100 млн тенге за прекращение уголовного дела руководителей СПК Актобе

Мошенник просил за "прекращение" уголовного дела руководителей СПК Актобе 100 млн тенге Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Состоялся суд над мужчиной, который просил 100 млн тенге за прекращение уголовного дела руководителей СПК Актобе, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что подсудимый услышал от знакомых о наличии возбужденных уголовных дел в отношении руководителей СПК Актобе и беспокойстве по этому поводу Ермека Имантаева.

"Под предлогом оказания содействия в прекращении данных уголовных дел он предложил последнему передать ему денежное вознаграждение в сумме 100 миллионов тенге. Также сказал, что у него есть знакомые в антикоррупционной службе", – сообщили в суде. 

Имантаев, занимавший в 2019-2021 годах должность председателя Правления АО СПК Актобе, согласился на предложение подсудимого и передал ему 229 537 993 тенге, в том числе 70% доли участия в уставном капитале ТОО.

Подсудимый присвоил себе эти деньги и не собирался помогать Имантаеву. 

Его осудили на пять лет с конфискацией в доход государства 70% доли в уставном капитале ТОО.

Отмечается, что иск по делу не заявлен.

Ранее стало известно, что бывшего председателя правления СПК Актобе и экс-акима Актюбинской области Ермека Имантаева осудили на восемь лет.

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