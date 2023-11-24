Мошенник просил 100 млн тенге за прекращение уголовного дела руководителей СПК Актобе

Состоялся суд над мужчиной, который просил 100 млн тенге за прекращение уголовного дела руководителей СПК Актобе, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что подсудимый услышал от знакомых о наличии возбужденных уголовных дел в отношении руководителей СПК Актобе и беспокойстве по этому поводу Ермека Имантаева.



"Под предлогом оказания содействия в прекращении данных уголовных дел он предложил последнему передать ему денежное вознаграждение в сумме 100 миллионов тенге. Также сказал, что у него есть знакомые в антикоррупционной службе", – сообщили в суде.

Имантаев, занимавший в 2019-2021 годах должность председателя Правления АО СПК Актобе, согласился на предложение подсудимого и передал ему 229 537 993 тенге, в том числе 70% доли участия в уставном капитале ТОО.

Подсудимый присвоил себе эти деньги и не собирался помогать Имантаеву.

Его осудили на пять лет с конфискацией в доход государства 70% доли в уставном капитале ТОО.



Отмечается, что иск по делу не заявлен.

Ранее стало известно, что бывшего председателя правления СПК Актобе и экс-акима Актюбинской области Ермека Имантаева осудили на восемь лет.