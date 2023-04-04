Нурбек Саясат сохранил пост министра науки и высшего образования

Нурбек Саясат остался на посту министра науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Нурбека Саясата Министром науки и высшего образования Республики Казахстан", – говорится в указе.

11 июня 2022 года он был назначен министром науки и высшего образования Казахстана.

Нурбек Саясат родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске.

Окончил колледж Маршаллтаун (США), Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (2004), магистратуру Университета La Sapienza (Италия), по специальности политолог, юрист, магистр геополитики и международной безопасности.

Трудовой стаж:

· Помощник в предвыборных компаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата в президенты США Альберта Гора, консультант информационно-вычислительного департамента правительства штата Айова (США) (2000-2002);

· Преподаватель ЕНУ, исполнительный директор конгресса молодежи Казахстана, директор ТОО "Art-Motion" (2002-2006);

· Менеджер, главный менеджер, советник председателя правления АО "ФУР "Казына" (2006-2008);

· Заведующий сектором отдела кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2008);

· Доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2008);

· Исполнительный директор, директор департамента кадровой работы и управления персоналом АО "ФНБ "Самрук-Казына" (2008-2009);

· Директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (09.2009-10.2010);

· Президент АО "Центр международных программ" (11.2010-09.2013);

· Директор Института общественной политики Народно-Демократической партии "Нур Отан" (09.2013-08.2015);

· Управляющий директор МФЦА (07.2016-12.2017);

· Консультант National Geographic Kazakhstan (12.2017);

· Руководитель образовательных проектов BTSDigital, Генеральный директор BTS Education (09.2018);

· Министр науки и высшего образования РК (с 11.06.2022)