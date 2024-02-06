Саясат Нурбек продолжит возглавлять Министерство науки и высшего образования

Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом от 6 февраля оставил Саясата Нурбека в должности министра науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства переназначил Саясата Нурбека министром науки и высшего образования Республики Казахстан.

Саясат Нурбек родился в 1981 году в Семее. Окончил Колледж Маршаллтаун (США), Евразийский национальный университет им. Гумилева, Университет Рима La Sapienza (Италия), Академию "Кокше". Проходил стажировки и курсы повышения квалификации в США, Сингапуре, Бельгии, Японии, Голландии. В 2002-2004 участвовал в реализации молодежной политики Казахстана.

В 2006-2009 работал в сфере инвестиционных проектов в АО "Фонд устойчивого развития "Казына", занимал должности заведующего сектором кадровой политики Администрации Президента РК, вице-ректора по международному сотрудничеству и науке Академии государственного управления при президенте РК, директора департамента, исполнительного директора по кадровой политике и управлению персоналом АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Возглавлял Национальную школу государственной политики при президенте РК, был президентом АО "Центр международных программ" Министерства образования и науки (2010-2013).

В 2015-2016 был и.о. начальника Управления внутренней политики акимата Алматы. В 2016 некоторое время состоял в правлении "Международного финансового центра Астана". Работал в коммерческих структурах, с 2022 года был депутатом Мажилиса.

Министерством науки и высшего образования руководит с 11 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев также сохранил свой пост.