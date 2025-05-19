В Кремле высказались о телефонном разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 19 мая 2025 года состоится телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, звонок двух президентов состоится сегодня вечером.

"Состоится телефонный разговор с Трампом... в 17:00 по Москве (19:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) Естественно, разговор – важный, с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", – сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, как сообщает РИА Новости, также высказался о подготовке ко встрече Путина и Трампа.

"Два президента принимают решение. Встреча, конечно же, нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они с вами обозначат, уже команда будет под это подстраиваться. Но в любом случае, как нам представляется, конечно, встреча (президентов. – Прим. ред.) должна быть результативной. Но для того, чтобы быть результативной, она должна быть хорошо подготовлена", – отметил Дмитрий Песков.

Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с президентами России и Украины.

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