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Первый грунтовый "Мастерс" сезона стартует без двух главных фаворитов

Теннис Пропуск Мастерс Фото: Twitter/carlosalcaraz
Ведущие теннисисты мира после хардового турнира в Майами резко перешли на грунтовые соревнования. Ближайший крупный старт – "Мастерс" в Монте-Карло. К сожалению, этот турнир пропустят два знаменитых испанца, специалисты-грунтовики Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, сообщает Zakon.kz.

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Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас не сыграет на турнире в Монте-Карло из-за проблем с правой рукой.

"Рад вернуться домой после двух месяцев соревнований, но мне грустно, что я испытал дискомфорт в полуфинале Майами. Прошел обследование в клинике доктора Лопеса в Мурсии, там сказали, что мне стоит пропустить турнир в Монте-Карло". Карлос Алькарас

Несомненно, главным разочарованием для болельщиков тенниса будет отсутствие на песчаных покрытиях Монте-Карло 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля.

Теннис Пропуск Мастерс

Фото: twitter/RafaelNadal

"Король грунта" и 11-кратный чемпион турнира в Монте-Карло пропустит данные соревнования из-за травмы бедра.

"Еще не готов играть на самом высоком уровне и вынужден пропустить одно из самых важных состязаний в моей карьере. Я продолжаю готовиться в надежде, что скоро вернусь к соревнованиям". Рафаэль Надаль

Грунтовый "Мастерс" в Монте-Карло с призовым фондом около шести миллионов евро стартует 9 апреля. В отсутствие двух испанцев основными претендентами на титул считаются трое: действующий чемпион турнира Стефанос Циципас, Новак Джокович и Даниил Медведев.

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