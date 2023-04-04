Первый грунтовый "Мастерс" сезона стартует без двух главных фаворитов

Ведущие теннисисты мира после хардового турнира в Майами резко перешли на грунтовые соревнования. Ближайший крупный старт – "Мастерс" в Монте-Карло. К сожалению, этот турнир пропустят два знаменитых испанца, специалисты-грунтовики Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, сообщает Zakon.kz.

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Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас не сыграет на турнире в Монте-Карло из-за проблем с правой рукой.

After two months abroad, I am happy to return home but sad because I finished my last match in Miami with physical discomfort. After visiting my doctor @drlopezmartinez in Murcia today and being evaluated, I will not be able to go to Monte Carlo to start the clay court tour. pic.twitter.com/UsJzejm1WC — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 4, 2023

"Рад вернуться домой после двух месяцев соревнований, но мне грустно, что я испытал дискомфорт в полуфинале Майами. Прошел обследование в клинике доктора Лопеса в Мурсии, там сказали, что мне стоит пропустить турнир в Монте-Карло". Карлос Алькарас

Несомненно, главным разочарованием для болельщиков тенниса будет отсутствие на песчаных покрытиях Монте-Карло 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля.

Фото: twitter/RafaelNadal

"Король грунта" и 11-кратный чемпион турнира в Монте-Карло пропустит данные соревнования из-за травмы бедра.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023

"Еще не готов играть на самом высоком уровне и вынужден пропустить одно из самых важных состязаний в моей карьере. Я продолжаю готовиться в надежде, что скоро вернусь к соревнованиям". Рафаэль Надаль

Грунтовый "Мастерс" в Монте-Карло с призовым фондом около шести миллионов евро стартует 9 апреля. В отсутствие двух испанцев основными претендентами на титул считаются трое: действующий чемпион турнира Стефанос Циципас, Новак Джокович и Даниил Медведев.