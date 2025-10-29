Парижский "Мастерс" неожиданно на старте лишился главного фаворита

Третий круг крупного турнира ATP 1000 во Франции недосчитался лучшего теннисиста планеты Карлоса Алькараса. Испанец в самом начале соревнований не смог преодолеть барьер в лице британца Кэмерона Норри, сообщает Zakon.kz.

Редко проигрывающий в стартовых кругах первая ракетка мира на этот раз не нашел победного ключа против 31-го номера ATP – 6:4, 3:6, 4:6.

"Карлитос" по ходу встречи допустил 54 невынужденные ошибки и впервые за полгода его отправили домой раньше финала.

К тому же англичанин прервал 17-матчевую победную серию испанца на "Мастерсах".

Алькарас потерпел восьмое поражение в текущем сезоне из 75-ти сыгранных матчей. Плюс ко всему, он может потерять свой трон короля мирового тенниса, если его основной преследователь Янник Синнер выиграет турнир в Париже.

"Не могу понять, что случилось, много тренировался, двигался отлично, бил чисто, ощущения были хорошими. На уме были все цели и задачи. Но надо отдать должное сопернику, он не дал мне ни единого шанса что-то сделать. Были брейк-пойнты, которые могли все изменить, но не реализовал их из-за ошибок. Сплошное разочарование. Впереди Турин и Кубок Дэвиса, два ключевых старта. Сейчас просто хочу домой, там разберемся. Конечно, буду тренироваться и готовиться. Сделаю все возможное, чтобы это не повторилось". Карлос Алькарас

В свою очередь Норри далее ждут не менее интересные соперники, одними из которых будут братья Артур Риндеркнеш или Валентин Вашеро.

Их противостояние запланировано на вечер 29 октября. И в этот же день на корты Парижа выйдет лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, в оппоненты которому достался финалист Almaty Open-2025 – француз Корентен Муте.