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В Актобе директор школы за взятку выплатит штраф 18 млн тенге

В Актобе директор школы за взятку выплатит штраф 18 млн тенге Фото: Zakon.kz
В Актобе за взятку в 600 тысяч тенге осужден директор школы. За эту сумму он помог трудоустроить супругу взяткодателя на должность лаборанта, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривал Шалкарский районный суд. На заседании подсудимый полностью признал вину и не оспаривал доказательства.

"Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого М., суд признал чистосердечное раскаяние, признание вины, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетних детей". Пресс-служба Шалкарского районного суда

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Санкция статьи 366 ч. 2 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 60-кратной суммы взятки либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В связи с тем, что данное уголовное дело поступило и рассмотрено в порядке ускоренного досудебного расследования, срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей УК (п. 3 ст.55 УК).

Приговором суда М. был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки на сумму 18 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес руководства Управления образования Актюбинской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее на одного из руководителей полиции в Актобе было заведено уголовное дело. И также за совершение коррупционного правонарушения.

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