Из-за паводков эвакуированы жители села в Костанайской области

Жителей села Карамырза в Карасуском районе Костанайской области были вынуждены эвакуировать сотрудники ЧС из-за паводка, сообщает Zakon.kz.

4 апреля из-за активного таяния снега река Тюнтюгур вышла из берегов. В зоне подтопления оказалось 12 жилых домов и 40 придворовых территорий.

"В ходе проведения аварийно-спасательных и неотложных работ из жилых домов по ул. Набережная, оказавшихся в зоны подтопления, были эвакуированы 15 человек, в т.ч. 8 детей, и по их желанию размещены у родственников, отогнан в безопасные места крупный и мелкий рогатый скот". Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Говорится, что жителей села, в котором проживают 552 человека, заблаговременно оповестили о паводковых рисках.

В здании сельского акимата развернут оперативный штаб под руководством акима района. Сотрудниками Департамента организован подворовый обход для оказания помощи населению, в том числе психологической. Открыт телефон горячей линии в Департаменте по ЧС – 8 714 2 50 36 24.

"На месте работают силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и полиции в составе 36 человек и 13 ед. техники, 3 плавсредства, 14 ед. мотопомпы, 1 дрон. На данный момент обстановка находится под контролем". Пресс-служба ДЧС Костанайской области

1 апреля министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин доложил премьер-министру РК Алихану Смаилову о паводковой обстановке в Казахстане.