Смаилов назвал главную задачу для нового министра энергетики

4 апреля премьер-министр Алихан Смаилов представил нового министра энергетики Алмасадама Саткалиева коллективу ведомства и обозначил приоритетные задачи в энергетической сфере на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что Минэнерго необходимо:

активизировать работу по развитию крупных нефтегазовых проектов и экспортных транспортных коридоров;

принять меры по увеличению переработки газа;

укрепить сектор производства тепло- и электроэнергии;

продолжить развитие возобновляемых источников.

По его словам, в последнее время обострились некоторые проблемы, которые накапливались долгие годы.

"Нехватка дизельного топлива, перебои с электро- и газоснабжением, аварии на объектах теплоснабжения – все это свидетельствует о наличии серьезных проблем в энергетической сфере. Все они должны быть оперативно решены". Алихан Смаилов

При этом он указал, что одной из главных задач министерства является наполнение внутреннего рынка нефтепродуктами, в связи с чем необходимо обеспечить строгий контроль за их производством и оборотом.

"Перед министерством стоит много сложных вопросов, от эффективного решения которых напрямую зависит будущее не только топливно-энергетической отрасли, но и всей нашей экономики", — сказал премьер-министр.

Сегодня, 4 апреля, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра энергетики. Теперь ведомство будет возглавлять Алмасадам Саткалиев.