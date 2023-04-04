Смаилов назвал главную задачу для нового министра энергетики
Фото: primeminister.kz
4 апреля премьер-министр Алихан Смаилов представил нового министра энергетики Алмасадама Саткалиева коллективу ведомства и обозначил приоритетные задачи в энергетической сфере на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.
Он подчеркнул, что Минэнерго необходимо:
- активизировать работу по развитию крупных нефтегазовых проектов и экспортных транспортных коридоров;
- принять меры по увеличению переработки газа;
- укрепить сектор производства тепло- и электроэнергии;
- продолжить развитие возобновляемых источников.
По его словам, в последнее время обострились некоторые проблемы, которые накапливались долгие годы.
"Нехватка дизельного топлива, перебои с электро- и газоснабжением, аварии на объектах теплоснабжения – все это свидетельствует о наличии серьезных проблем в энергетической сфере. Все они должны быть оперативно решены".Алихан Смаилов
При этом он указал, что одной из главных задач министерства является наполнение внутреннего рынка нефтепродуктами, в связи с чем необходимо обеспечить строгий контроль за их производством и оборотом.
"Перед министерством стоит много сложных вопросов, от эффективного решения которых напрямую зависит будущее не только топливно-энергетической отрасли, но и всей нашей экономики", — сказал премьер-министр.
Сегодня, 4 апреля, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра энергетики. Теперь ведомство будет возглавлять Алмасадам Саткалиев.
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