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На рынке в Алматы сгорел пассажирский автобус

На рынке в Алматы сгорел пассажирский автобус Фото: Zakon.kz
В районе рынка "Жетысу" в Алматы в ночь на 4 апреля загорелся автобус маршрута №125 марки "Лиаз-529265". Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города, тушение заняло всего шесть минут.

По данным ДЧС, на тушение горящего автобуса были поданы стволы с пеной, отдельно стволы – на охлаждение конструкций автобуса.

Всего тушение заняло шесть минут, уточнили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

"Огонь в транспортных средствах распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. В связи с этим пассажирам необходимо при первых признаках загорания незамедлительно покинуть его через двери или запасные выходы!"Пресс-служба ДЧС Алматы

Аналогичный случай произошел утром 15 февраля на Восточной объездной в Алматы: тогда сгорел автобус 131-го маршрута.

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