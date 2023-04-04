На рынке в Алматы сгорел пассажирский автобус

Фото: Zakon.kz

В районе рынка "Жетысу" в Алматы в ночь на 4 апреля загорелся автобус маршрута №125 марки "Лиаз-529265". Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города, тушение заняло всего шесть минут.

По данным ДЧС, на тушение горящего автобуса были поданы стволы с пеной, отдельно стволы – на охлаждение конструкций автобуса. Всего тушение заняло шесть минут, уточнили в ведомстве. Причина пожара устанавливается. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Криспи | Алматы (@kris_p_almata) "Огонь в транспортных средствах распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. В связи с этим пассажирам необходимо при первых признаках загорания незамедлительно покинуть его через двери или запасные выходы!" Пресс-служба ДЧС Алматы Аналогичный случай произошел утром 15 февраля на Восточной объездной в Алматы: тогда сгорел автобус 131-го маршрута. Читайте также Из-за паводков эвакуированы жители села в Костанайской области

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