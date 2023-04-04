На рынке в Алматы сгорел пассажирский автобус
Фото: Zakon.kz
В районе рынка "Жетысу" в Алматы в ночь на 4 апреля загорелся автобус маршрута №125 марки "Лиаз-529265". Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города, тушение заняло всего шесть минут.
По данным ДЧС, на тушение горящего автобуса были поданы стволы с пеной, отдельно стволы – на охлаждение конструкций автобуса.
Всего тушение заняло шесть минут, уточнили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
"Огонь в транспортных средствах распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. В связи с этим пассажирам необходимо при первых признаках загорания незамедлительно покинуть его через двери или запасные выходы!"Пресс-служба ДЧС Алматы
Аналогичный случай произошел утром 15 февраля на Восточной объездной в Алматы: тогда сгорел автобус 131-го маршрута.
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