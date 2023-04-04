Вспышка кори: глава ДСЭК Алматы объяснил, почему необходима прививка

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Касымхан Алпысбайулы напомнил, что в городе зафиксирована вспышка кори и рекомендовал горожанам вакцинироваться, сообщает Zakon.kz.

С 1 марта текущего года начата наверствующая иммунизация населения ранее не привитого против кори, краснухи и паротита и с не полным курсом вакцинации в возрасте от 1 года до 17 лет включительно, в том числе раннее отказавшихся от вакцинации. По состоянию на 30 марта текущего года всего привито 6889 лиц ранее не вакцинированных (в т.ч. 996 ранее непривитых по причине отказа).

В связи с тем, что наибольший процент случаев отмечается среди детей организованных в детских дошкольных учреждениях и в общеобразовательных школах, выдано постановление Главного государственного санитарного врача г. Алматы за №1 от 30.03.2023г. "Об усилении противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения кори в городе Алматы" основными пунктами которого, помимо проведения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий указано:



не допускать скопление детей и сотрудников в одном помещении и на территории детских дошкольных и общеобразовательных организаций до окончания учебного года в школах и до 30 мая 2023 года в детских дошкольных учреждениях;

в случае регистрации кори в детских дошкольных и общеобразовательных организациях обеспечить перевод массовых мероприятий в онлайн формат, отмену кабинетной системы в общеобразовательных организациях;

а также выполнение приказа Министра здравоохранения республики Казахстан № ҚР ДСМ-289/2020 от 20.12.2020 года "Об утверждении правил допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, и порогового уровня коллективного иммунитета" (далее – Правила) (по группам в детских дошкольных организациях процент не привитых детей не должен превышать 10%).

Согласно вышеуказанных Правил, медицинские работники дошкольных организаций при формировании групп и классов осуществляют первичный расчет (оценку) охвата плановыми профилактическими прививками детей с дальнейшим проведением перерасчета (повторной оценки) с учетом движения детей в каждой группе, классе и регистрацией результатов расчета (оценки) в журнале регистрации охвата детей плановыми профилактическими прививками.

Также руководители и медицинские работники дошкольных организаций, должны обеспечивать постоянное соблюдение охвата плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета среди детей не менее 90%.

Вирус кори попадает в организм через дыхательные пути и сосредотачивается главным образом в слизистой оболочке, в клетках которой и размножается. Затем через кровь вирус разносится по различным органам, может поражать миндалины, печень, легкие, а также костный мозг. Первыми симптомами заболевания является кашель, подъем температуры тела, слезотечение, чувствительность к свету и сыпь, которая первоначально появляется на лице, за ушами, затем по всему телу.

При тяжелом течении болезни развиваются осложнения, как воспаление среднего уха, легких, трахеи, бронхов, а также воспаление мозга. От любого воспаления и осложнения больной может умереть. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции (отит) и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы напоминает, что единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также от их осложнений является только вакцинация.

Вакцинация против кори проводится 2-х кратно в возрасте 1 год и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка.

Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно.

При появлении симптомов заболевания необходимо:

не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;

находиться дома, не посещать места работы, а также общественные места;

не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.

Всего в Алматы выявили 73 случая заболевания корью. Больше всего больных среди детей и подростков, из-за чего в городе вводят эпидограничения в детских садах и школах.

