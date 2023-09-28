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Можно ли беременным делать прививки от гриппа

можно ли беременным вакцинироваться от гриппа Фото: freepik
Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала, можно ли беременным женщинам вакцинироваться от гриппа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам специалиста, женщины наиболее подвержены заболеваниям ОРВИ в период беременности.

"Вакцинацию беременным рекомендуется проводить во втором или третьем триместре беременности. Никакой угрозы от получения прививок не наблюдается, есть научно-обоснованные данные. Будет лучше, если беременная женщина получит вакцинацию от гриппа, потому что беременность у невакцинированных женщин в период острых респираторных заболеваний может наоборот вызвать осложнения как у самой женщины, так и у плода", – сказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Она отметила, что в Алматы на данное время эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) стабильная. С 25 сентября в городе началась  вакцинация против гриппа лиц "группы риска": медицинские работники, дети, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, беременные.

В этом году медорганизации закупили 250 тыс. доз российской вакцины "Гриппол плюс". 

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