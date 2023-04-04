Бернар Арно назван самым богатым человеком в мире

Рейтинг богатейших людей мира впервые возглавил владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно, сместив Илона Маска, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в 37-м ежегодном рейтинге богатейших людей мира американского Forbes.

Состояние бизнесмена и его семьи оценивается в $211 млрд, годом ранее его капитал составлял $158 млрд. Арно стал единственным миллиардером в списке, чье состояние превышает $200 млрд по итогам 2022 года.

Второе место занял основатель SpaceX, глава Tesla и владелец Twitter Илон Маск, его состояние оценили в 180 млрд долларов. Тройку лидеров замкнул создатель Amazon Джефф Безос cо 114 млрд долларов.

На четвертом — сооснователь и бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон, а на пятом – исполнительный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт.

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял шестое место, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин – 12-е и 14-е места, соответственно, сооснователь Meta Марк Цукерберг – 16-е.

Стоит отметить, что только в конце февраля гендиректор Tesla вернул себе звание богатейшего человека мира после непродолжительного времени на "втором" месте. Как оказалось, ненадолго.

Год назад именно основатель SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей журнала Forbes. Тогда за год состояние американского предпринимателя выросло на 68 млрд долларов до 219 млрд долларов. На втором месте был основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 171 млрд долларов.