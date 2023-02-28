Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире

Генеральный директор Tesla вернул себе звание богатейшего человека мира после непродолжительного времени на "втором" месте, сообщает Zakon.kz.

После того, как акции Tesla выросли в цене на 100%, рейтинг владельца компании также поднялся. Это помогло Илону Маску вернуть себе первую строчку рейтинга самых богатых людей мира, пишет Bloomberg.

В конце прошлого года, когда стоимость акций автопроизводителя достигла минимума, 51-летний миллиардер потерял 200 млрд долларов своего состояния. Это понизило его рейтинг, и он уступил титул богатейшего человека французу Бернару Арно.

Как пишет издание, обвал акций Tesla в январе не предвещал скорого возвращения Маска к первой строчке рейтинга Bloomberg. Однако все изменилось, когда ценные бумаги компании показали 100%-ный рост. Состояние Маска составило 187,1 миллиарда долларов, что больше состояния Арно более чем на 2 млрд.

30 декабря 2022 года Илон Маск пережил самую большую потерю богатства в современной истории. Индекс миллиардеров Bloomberg отметил, что бизнес-магнат ежедневно терял около 310,8 млн долларов из своего собственного капитала в прошлом году.

В начале февраля суд оправдал Илона Маска по делу о мошенничестве: присяжные признали миллиардера невиновным в мошенничестве, о котором шла речь в иске от акционеров Tesla.