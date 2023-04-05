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Актюбинка работает дальнобойщиком в США

Актюбинка работает дальнобойщиком в США Фото: Instagram/gazeta_diapazon/
62-летняя Марьяш Дабылханова, бабушка девяти внуков из Актобе, три года назад впервые села за руль и освоила большегруз. Сейчас она опытный дальнобойщик в Штатах, сообщает Zakon.kz.

Сейчас Марьяш Дабылхановой 62 года. Она мама четырех детей и бабушка девяти внуков, а еще она — водитель фуры. Освоила профессию женщина в 59 лет и теперь работает дальнобойщиком три недели в месяц, объезжая штаты, передает Диапазон.

"Я почти всю жизнь прожила в Актобе, люблю свой город. Но жизнь повернулась на 180 градусов, и я оказалась в США. Здесь я тоже много работала. Я увидела на YouTube русскоговорящих дальнобойщиков, вдохновилась их работой". Марьяш Дабылханова


Женщина закончила курсы водителей большегрузов, затем сдала теоретическое тестирование и практический курс по вождению. Сейчас женщина водит "Volvo VNL 860". При этом легковой автомобиль она никогда не водила.

"Здесь (в США) женщин-дальнобойщиц достаточно. Мужчины не обижают, не пристают. Поменять колесо мы не имеем права, тут это запрещено. Приезжает мобильная ремонтная бригада и чинит. Я могу починить трак по мелочам, например, масло поменять". Марьяш Дабылханова

За три года актюбинка объехала почти все штаты, говорит, что в Аризоне воздух такой же сухой, как в Казахстане.

Минтруда подготовило проект приказа "Об утверждении перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников". В списке представлены профессии, на которые могут рассчитывать иностранцы, работая сезонно в Казахстане.

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