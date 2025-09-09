"Маке": история белорусского дальнобойщика, влюбленного в казахскую кухню и гостеприимство

41-летний Максим Калинин из Гомельской области (Республика Беларусь) уже четвертый год колесит по дорогам разных стран за рулем большегруза. Но особое место в его сердце занял Казахстан – страна, которая не только удивила его природой, но и буквально приняла как родного.

О своих поездках в Казахстан, о впечатлениях и гастрономических предпочтениях дальнобойщик поделился с корреспондентом Zakon.kz.

Свое теплое казахское имя "Маке" Максим получил во время первой поездки в Казахстан. Одиннадцать дней простоя на границе натолкнули его на мысль сходить в баню. Именно там он познакомился с двумя местными жителями, которые пригласили его за стол, а потом и домой.

"Один из них сказал: "Ты Макс, но мы будем называть тебя по-казахски – Маке". Это уважительно. С тех пор это имя осталось со мной, особенно в соцсетях, ведь среди моих подписчиков больше всего именно казахов", – с улыбкой вспоминает он.

Максим отмечает, что дороги в Казахстане и Беларуси во многом схожи, есть и хорошие участки, и не очень. Но казахстанская природа покорила его с первого взгляда.

"Казахстан – словно другая планета для меня. Каждый регион – это отдельный мир: горы, степи, пустыни, озера, леса. Природа собрала для вас все самое лучшее? С каждого уголка планеты", – говорит он с восхищением.

Первый бешбармак Максим попробовал четыре года назад на трассе Самара – Шымкент, где-то в Актюбинской области. Первое впечатление было, мягко говоря, неоднозначным: слишком много теста и мало мяса. Но казахские друзья объяснили: по-настоящему вкусный бешбармак только домашний. Максим не сдавался и продолжал пробовать это блюдо в разных кафе, пока не распробовал. Причем он предпочитает есть его именно руками, как многие казахстанцы.

"Теперь сам готовлю бешбармак у себя дома в Беларуси. Мои родные в восторге, для них это настоящая экзотика", – рассказывает он.

Конину, без которой невозможно представить это традиционное блюдо, Максим везет из Казахстана. Правда, из-за ограниченного пространства в холодильнике машины всего три килограмма за рейс. Но этого хватает, чтобы угостить близких. В первый же выходной он принимается за готовку. Максим собирает дома за дастарханом самых близких людей и угощает их.

Больше всего его удивила любовь казахов к мясу.

"У нас на завтрак яйцо, омлет, а у вас куырдак или шашлык. В куырдаке у вас гора мяса и одна картошка, у нас наоборот. Но главное: как вы готовите говядину. Она всегда мягкая, нежная, просто тает во рту. Я нигде такого не ел!" – говорит мужчина.

Максим пробует готовить и другие блюда: куырдак, казан-кебаб, манты. Единственное, что пока не дается, – это лагман: тесто все время слипается.

Начиная со второго рейса Максим начал снимать свои поездки и выкладывать их в TikTok. Изначально для себя и родных, чтобы показать им Казахстан. Но сейчас его аудитория в основном казахстанская. В комментариях подписчики активно делятся рекомендациями, куда заехать и что попробовать.

"Только выложу видео: как сразу пишут: "Так, туда не заезжай – еда не очень, а вот там вкусно". Мне приятно, что казахи такие открытые, поддерживают, желают приятного аппетита. Благодаря таким советам я пробую много нового", – делится он.

Национальные напитки вроде кумыса и шубата Максим пока не пробовал, но собирается. Он уже изучает, где лучше их искать, чтобы попробовать настоящий качественный продукт.

Максим уже начал учить казахский: знает базовые фразы вроде "рахмет" и "ас болсын", но просит не судить строго: учится с интересом. Часто получает приглашения от подписчиков:

"Пишут: "Будешь в Таразе, заезжай", "Если поедешь в Кызылорду, звони". Но я человек скромный, не могу просто так нагрянуть в гости. Вдруг человек просто на эмоциях пригласил. Но когда отказываюсь, даже обижаются", – смеется он.

Особое впечатление на него произвело уважительное отношение казахов к старшим. Один случай запомнился особенно:

"В хостеле молодой парень уступил мне нижнюю койку, хотя я его об этом не просил. У вас с уважением и почтением относятся к старшим. Это очень приятно", – делится дальнобойщик.

Максим воспитывает двух малышей – сына и дочку 2 и 4 лет. В будущем он мечтает показать им Казахстан и познакомить с его культурой.

"Когда подрастут, обязательно привезу сюда семью. Пусть увидят, какая у вас потрясающая страна, попробуют настоящую казахскую кухню. Всем, кто еще не был в Казахстане, я искренне советую это путешествие!" – заключил Маке.

Все чаще в соцсетях появляются видео, в которых путешественники из разных уголков Земли делают отклики о Казахстане. Один из них – россиянин Семен Соловьев, рискнувший автостопом добраться до Таиланда. До цели россиянин добрался через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Пакистан и Малайзию. Несмотря на то, что в нашей стране Семен не останавливался надолго, о Казахстане у него остались самые теплые воспоминания.

Алмата Жуманова многие кызылординцы называют путешественником и человеком-календарем. Вот уже много лет он ведет страницу в Facebook, на которой рассказывает о своих поездках в разные страны и важных исторических датах и праздниках, отмечающихся в тот или иной день в республике и в мире.