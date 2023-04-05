Генпрокуратура расследует дело о смерти матери и троих детей, выброшенных из окна многоэтажки в Узбекистане

Дело заведено после того, как 27-летняя женщина выбросила из окна девятого этажа троих детей и прыгнула сама, сообщает Zakon.kz.

"В ходе предварительного следствия подробно исследуется семейный разлад, причины, приведшие к психическим изменениям, наблюдаемым у погибшей, самоубийство и другие предположения". Пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана

В генеральной прокуратуре Узбекистана расследуют дело по статьям "Доведение до самоубийства" и "Умышленное убийство", сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным следователей, жительница Ташкента проживала в доме с матерью, мужем и тремя детьми. Квартира принадлежит матери погибшей. Переехала семья с детьми туда в октябре прошлого года, после того, как в их доме случился пожар.

Эти обстоятельства "отрицательно сказались на ее психике", считают в генеральной прокуратуре. Отдельно прокуроры отмечают, что на момент трагедии супруг погибшей находился в Саудовской Аравии, совершает обряд паломничества "умры".

Напомним, что видео с места трагедии появилось в пабликах Ташкента третьего апреля. Как позже выяснилось, в одном из районов столицы Узбекистана 27-летняя женщина подвела к окну в квартире на девятом этаже троих своих детей и по очереди выкинула их вниз. Погибли два сына женщины, 4 и 5 лет, а также годовалая дочка, на руках с которой женщина прыгнула сама.