Жительница Павлодара выбросила из окна двоих детей, а затем выпрыгнула сама

В Павлодаре произошел шокирующий случай. Женщина выбросила двух детей из окна пятого этажа. После чего выпрыгнула сама. Всех в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

О чрезвычайном происшествии заявил прохожий, позвонив в службу скорой помощи. Все это произошло 30 июля 2025 года в одном из домов по улице Нурмагамбетова.

После заявки по первой категории срочности были направлены три бригады скорой помощи.

Доезд бригад составил 6 минут.

"Двое детей в тяжелом состоянии направлены в детскую областную больницу. Женщина в тяжелом состоянии – в городскую больницу №1". Пресс-служба Скорой медицинской помощи

5 июля 2025 года на территории одного из городских аттракционов Алматы 11-летняя девочка получила тяжелые травмы. Ее мама придала широкой огласке инцидент, рассказав подробности произошедшего.

