Жительница Павлодара выбросила из окна двоих детей, а затем выпрыгнула сама
Фото: pexels
В Павлодаре произошел шокирующий случай. Женщина выбросила двух детей из окна пятого этажа. После чего выпрыгнула сама. Всех в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
О чрезвычайном происшествии заявил прохожий, позвонив в службу скорой помощи. Все это произошло 30 июля 2025 года в одном из домов по улице Нурмагамбетова.
После заявки по первой категории срочности были направлены три бригады скорой помощи.
Доезд бригад составил 6 минут.
"Двое детей в тяжелом состоянии направлены в детскую областную больницу. Женщина в тяжелом состоянии – в городскую больницу №1".Пресс-служба Скорой медицинской помощи
5 июля 2025 года на территории одного из городских аттракционов Алматы 11-летняя девочка получила тяжелые травмы. Ее мама придала широкой огласке инцидент, рассказав подробности произошедшего.
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