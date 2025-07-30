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Происшествия

Жительница Павлодара выбросила из окна двоих детей, а затем выпрыгнула сама

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 14:17 Фото: pexels
В Павлодаре произошел шокирующий случай. Женщина выбросила двух детей из окна пятого этажа. После чего выпрыгнула сама. Всех в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

О чрезвычайном происшествии заявил прохожий, позвонив в службу скорой помощи. Все это произошло 30 июля 2025 года в одном из домов по улице Нурмагамбетова.

После заявки по первой категории срочности были направлены три бригады скорой помощи.

Доезд бригад составил 6 минут.

"Двое детей в тяжелом состоянии направлены в детскую областную больницу. Женщина в тяжелом состоянии – в городскую больницу №1".Пресс-служба Скорой медицинской помощи

5 июля 2025 года на территории одного из городских аттракционов Алматы 11-летняя девочка получила тяжелые травмы. Ее мама придала широкой огласке инцидент, рассказав подробности произошедшего.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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