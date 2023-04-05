Школьница из Павлодара получила приглашения из 9 иностранных вузов
Фото: Instagram/news_pvl/
Выпускница школы Павлодара Амира Артыкбаева получила приглашения на обучение в Канаду, Катар и США, сообщает Zakon.kz.
Сразу девять университетов из трех стран пригласили выпускницу Амиру Артыкбаеву на обучение. Вузы готовы предоставить девушке полную финансовую помощь, передает издание Pavlodarnews.
"Амира – первая наша выпускница, получившая приглашения от университетов Лиги Плюща. Она также имеет статус выпускницы программы FLEX, где провела год по обмену в США, опыт которого и послужил приглашением из лучших университетов мира". Дирекция школы
Сама выпускница говорит, что упорно училась в школьные годы.
"Я считаю, что мое поступление в эти вузы – результат упорной работы на протяжении долгих лет, поддержки семьи, друзей и учителей, а также большого желания исследовать междисциплинарные науки". Амира Артыкбаева
Амира получила приглашения на обучение из двух университетов Лиги Плюща, пяти американских вузов, одного университета Катара, а также вуза Канады.
Тем временем в Казахстане планируют открыть новый немецкий институт инжиниринга.
Учебное заведение создадут совместно с Казахстанско-Немецким
университетом при Каспийском госуниверситете технологий и инжиниринга.
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