Школьница из Павлодара получила приглашения из 9 иностранных вузов

Выпускница школы Павлодара Амира Артыкбаева получила приглашения на обучение в Канаду, Катар и США, сообщает Zakon.kz.

Сразу девять университетов из трех стран пригласили выпускницу Амиру Артыкбаеву на обучение. Вузы готовы предоставить девушке полную финансовую помощь, передает издание Pavlodarnews.

"Амира – первая наша выпускница, получившая приглашения от университетов Лиги Плюща. Она также имеет статус выпускницы программы FLEX, где провела год по обмену в США, опыт которого и послужил приглашением из лучших университетов мира". Дирекция школы

Сама выпускница говорит, что упорно училась в школьные годы.

"Я считаю, что мое поступление в эти вузы – результат упорной работы на протяжении долгих лет, поддержки семьи, друзей и учителей, а также большого желания исследовать междисциплинарные науки". Амира Артыкбаева

Амира получила приглашения на обучение из двух университетов Лиги Плюща, пяти американских вузов, одного университета Катара, а также вуза Канады.

Тем временем в Казахстане планируют открыть новый немецкий институт инжиниринга. Учебное заведение создадут совместно с Казахстанско-Немецким университетом при Каспийском госуниверситете технологий и инжиниринга.

