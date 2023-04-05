Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ВОЗ: каждый шестой в мире человек бесплоден

ВОЗ: каждый шестой в мире человек бесплоден Фото: pixabay
Эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщают, что в мире 17,5 процентов взрослого населения бесплодны. Это каждый шестой житель Земли, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому докладу ВОЗ, проблема бесплодия касается всех стран — как богатых, так и бедных. Специалисты Организации отмечают, что в мире все еще нет достаточного уровня диагностики и доступности лечения от бесплодия.

"Огромное число затронутых этой проблемой людей говорит о том, что необходимо расширять доступ к лечению бесплодия и уделять этому вопросу больше внимания, как в ходе исследований, так и при разработке политики в области здравоохранения". Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Он отметил, что безопасный и доступный способ способ стать родителями должен быть у всех желающих жителей планеты.

"Миллионы людей, обращающихся за лечением от бесплодия, сталкиваются с непомерными медицинскими расходами. Это нередко становится своего рода медицинской "ловушкой бедности" для тех, кто страдает от бесплодия". Директор ВОЗ по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и исследований Паскаль Аллотей

Специалисты ВОЗ предлагают заняться проблемой бесплодия незамедлительно и начать с изучения вопроса по странам.

Тем временем в Астане родилась первая тройня в этом году. У Асель Шонтаевой родились две девочки и мальчик, и роженица стала многодетной мамой.

Читайте также

Дым и смог в Атырау прокомментировала министр экологии

Бороться с комарами начали в Уральске

Школьница из Павлодара получила приглашения из 9 иностранных вузов

Мария Мельникова
ВОЗ
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
Назначен новый министр энергетики Казахстана
Назначен новый министр энергетики Казахстана
Казахстан гсм правительство
Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию – Смаилов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления