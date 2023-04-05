ВОЗ: каждый шестой в мире человек бесплоден

Эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщают, что в мире 17,5 процентов взрослого населения бесплодны. Это каждый шестой житель Земли, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому докладу ВОЗ, проблема бесплодия касается всех стран — как богатых, так и бедных. Специалисты Организации отмечают, что в мире все еще нет достаточного уровня диагностики и доступности лечения от бесплодия.

"Огромное число затронутых этой проблемой людей говорит о том, что необходимо расширять доступ к лечению бесплодия и уделять этому вопросу больше внимания, как в ходе исследований, так и при разработке политики в области здравоохранения". Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Он отметил, что безопасный и доступный способ способ стать родителями должен быть у всех желающих жителей планеты.

"Миллионы людей, обращающихся за лечением от бесплодия, сталкиваются с непомерными медицинскими расходами. Это нередко становится своего рода медицинской "ловушкой бедности" для тех, кто страдает от бесплодия". Директор ВОЗ по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и исследований Паскаль Аллотей

Специалисты ВОЗ предлагают заняться проблемой бесплодия незамедлительно и начать с изучения вопроса по странам.

Тем временем в Астане родилась первая тройня в этом году. У Асель Шонтаевой родились две девочки и мальчик, и роженица стала многодетной мамой.