Советы

ВОЗ требует защитить от жары работников по всему миру

Рекомендации ВОЗ в жару, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 08:05 Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения и Всемирная метеорологическая организация ООН призывают работодателей изменить условия, чтобы защитить здоровье сотрудников в жару, сообщает Zakon.kz.

Свыше 2,4 млрд человек по всему миру испытывают на себе тяжесть экстремальной жары на рабочем месте. Это ведет к увеличению производственного травматизма, росту заболеваемости и ухудшению качества жизни, заявили в ВОЗ.

"Защита работников от экстремальной жары – это не только первостепенная задача здравоохранения, но и экономическая необходимость", – считает заместитель генсека ВМО Ко Барретт.

ВОЗ и ВМО выяснили, что производительность труда снижается на 2-3% при каждом градусе выше 20, а угроза здоровью сотрудников повышается.

Среди возможных последствий:

  • тепловой удар;
  • обезвоживание;
  • нарушение функции почек;
  • неврологические расстройства.

Число производственных травм, связанных с жарой, превышает 22,85 млн в год.

ВОЗ рекомендует правительствам, работодателям и органам здравоохранения разработать политику охраны здоровья и безопасности труда в условиях жары. Также рекомендуется обратить внимание на уязвимые группы населения, обучать спасателей, врачей и руководителей распознавать признаки теплового стресса, а также поддерживать исследования и оценки в этой сфере.

Власти США приостановили выдачу рабочих виз иностранцам, которые намерены работать в стране дальнобойщиками и водителями коммерческих грузовиков.

Фото Алия Абди
Алия Абди
