ВОЗ требует защитить от жары работников по всему миру

Всемирная организация здравоохранения и Всемирная метеорологическая организация ООН призывают работодателей изменить условия, чтобы защитить здоровье сотрудников в жару, сообщает Zakon.kz.

Свыше 2,4 млрд человек по всему миру испытывают на себе тяжесть экстремальной жары на рабочем месте. Это ведет к увеличению производственного травматизма, росту заболеваемости и ухудшению качества жизни, заявили в ВОЗ.

"Защита работников от экстремальной жары – это не только первостепенная задача здравоохранения, но и экономическая необходимость", – считает заместитель генсека ВМО Ко Барретт.

ВОЗ и ВМО выяснили, что производительность труда снижается на 2-3% при каждом градусе выше 20, а угроза здоровью сотрудников повышается.

Среди возможных последствий:

тепловой удар;

обезвоживание;

нарушение функции почек;

неврологические расстройства.

Число производственных травм, связанных с жарой, превышает 22,85 млн в год.

ВОЗ рекомендует правительствам, работодателям и органам здравоохранения разработать политику охраны здоровья и безопасности труда в условиях жары. Также рекомендуется обратить внимание на уязвимые группы населения, обучать спасателей, врачей и руководителей распознавать признаки теплового стресса, а также поддерживать исследования и оценки в этой сфере.

