ВОЗ требует защитить от жары работников по всему миру
Свыше 2,4 млрд человек по всему миру испытывают на себе тяжесть экстремальной жары на рабочем месте. Это ведет к увеличению производственного травматизма, росту заболеваемости и ухудшению качества жизни, заявили в ВОЗ.
"Защита работников от экстремальной жары – это не только первостепенная задача здравоохранения, но и экономическая необходимость", – считает заместитель генсека ВМО Ко Барретт.
ВОЗ и ВМО выяснили, что производительность труда снижается на 2-3% при каждом градусе выше 20, а угроза здоровью сотрудников повышается.
Среди возможных последствий:
- тепловой удар;
- обезвоживание;
- нарушение функции почек;
- неврологические расстройства.
Число производственных травм, связанных с жарой, превышает 22,85 млн в год.
ВОЗ рекомендует правительствам, работодателям и органам здравоохранения разработать политику охраны здоровья и безопасности труда в условиях жары. Также рекомендуется обратить внимание на уязвимые группы населения, обучать спасателей, врачей и руководителей распознавать признаки теплового стресса, а также поддерживать исследования и оценки в этой сфере.
Власти США приостановили выдачу рабочих виз иностранцам, которые намерены работать в стране дальнобойщиками и водителями коммерческих грузовиков.