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Дым и смог в Атырау прокомментировала министр экологии

Дым и смог в Атырау прокомментировала министр экологии Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
Зульфия Сулейменова назвала задымление на Атырауском нефтезаводе и горение камыша в резервате "Ак Жайык" "внештатными ситуациями", создавшими критическую обстановку, сообщает Zakon.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова на своей страничке с социальной сети прокомментировала экологическую обстановку в Атырау, где третий день горит камыш в пригороде, от чего жители страдают от дыма и гари, а также задымление на местном НПЗ.

"3 апреля произошло наслоение нескольких внештатных ситуаций, в том числе горение камыша в ГПР "Акжайык", задымление на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и сжигание газа на факеле на ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPl). Это все, вкупе с неблагоприятными метеорологическими условиями и отсутствием ветра, создали критическую экологическую обстановку". Зульфия Сулейменова

Министр отметила, что в отношении двух предприятий прокуратура начала регистрацию для проведения в последующем проверки.

"Экологические показатели предприятий, особенно АНПЗ, являются устойчиво неудовлетворительными. Так, систематически фиксируются нарушения экологического законодательства и сжигание газа на факелах". Министр экологии

Сулейменова отметила, что в прошлои году департамент экологии Атырауской области подал в суд на АНПЗ. Экологи требовали приостановить экологическое разрешение предприятия.

"В этом году качественных улучшений мы не увидели. В связи с этим, предприятия должны взять вопрос улучшения своих экологических показателей на контроль и привести все в соответствие в кратчайшие сроки". Зульфия Сулейменова

Камыш в пригороде Атырау не могут потушить третий день. Возгорание произошло на территории резервата "Ак Жайык", от чего дымом заволокло Атырау, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

В тот же день на нефтезаводе Атырау произошло задымление – в топливный газ попала жидкость, из-за чего произошло кратковременное нарушение режима горения.

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