Шесть туристов погибли при сходе лавины в Индии

Во вторник крупная лавина сошла на северо-востоке Индии. Местные спасатели сообщили, что из снежных завалов спасены как минимум 20 человек. Все пострадавшие находились на горной дороге в автомобилях. Некоторые из спасенных людей находятся в критическом состоянии, передает CNN со ссылкой на власти Индии.

Six tourists were killed and 17 others injured in a major avalanche in India’s northeastern state of Sikkimhttps://t.co/A6r58ZtEM6