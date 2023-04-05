Шесть туристов погибли при сходе лавины в Индии
Во вторник крупная лавина сошла на северо-востоке Индии. Местные спасатели сообщили, что из снежных завалов спасены как минимум 20 человек. Все пострадавшие находились на горной дороге в автомобилях. Некоторые из спасенных людей находятся в критическом состоянии, передает CNN со ссылкой на власти Индии.
Six tourists were killed and 17 others injured in a major avalanche in India’s northeastern state of Sikkimhttps://t.co/A6r58ZtEM6— CNN International (@cnni) April 4, 2023
Известно, что погибли шесть человек. Все они — туристы. Работы на завалах продолжаются.
Лавины в это время года не типичны для этой части страны. Местные винят в случившемся сильные дожди и снег в районе происшествия.
В начале марта жители Алматинской области оказались отрезанными от мира после схода лавины.