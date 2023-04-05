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Шесть туристов погибли при сходе лавины в Индии

Шесть туристов погибли при сходе лавины в Индии Фото: Тwitter/cnn
Еще 17 человек получили травмы в результате схода крупной лавины в индийском штате Сикким, сообщает Zakon.kz.

Во вторник крупная лавина сошла на северо-востоке Индии. Местные спасатели сообщили, что из снежных завалов спасены как минимум 20 человек. Все пострадавшие находились на горной дороге в автомобилях. Некоторые из спасенных людей находятся в критическом состоянии, передает CNN со ссылкой на власти Индии.


Известно, что погибли шесть человек. Все они — туристы. Работы на завалах продолжаются.

Лавины в это время года не типичны для этой части страны. Местные винят в случившемся сильные дожди и снег в районе происшествия.

В начале марта жители Алматинской области оказались отрезанными от мира после схода лавины.

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Мария Мельникова
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