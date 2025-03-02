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Мир

Снежная лавина накрыла деревню в Индии: есть погибшие

сход лавины в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 18:19 Фото: скриншот видео
Восемь человек погибли в результате схода лавины в горном штате Уттаракханд на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Times of India, лавина сошла 28 февраля в районе Чамоли Уттаракханда, накрыв одну из деревень, где в это время находилось более 50 дорожных рабочих.

"Тело последнего пропавшего без вести человека было найдено. Все 54 человека были спасены или найдены. Операция завершена", – сказал подполковник Маниш Шривастава из Дехрадуна.

Отмечается, что первым десяти пострадавшим удалось выбраться из-под снега сразу, остальным потребовалась помощь спасателей.

Спасательная операция продолжалась двое суток и периодически прерывалась из-за сильнейшего снегопада.

Ранее сообщалось, что опасность схода лавин сохраняется в горах Алматинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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