Снежная лавина накрыла деревню в Индии: есть погибшие

Как пишет газета The Times of India, лавина сошла 28 февраля в районе Чамоли Уттаракханда, накрыв одну из деревень, где в это время находилось более 50 дорожных рабочих.

Отмечается, что первым десяти пострадавшим удалось выбраться из-под снега сразу, остальным потребовалась помощь спасателей.

Спасательная операция продолжалась двое суток и периодически прерывалась из-за сильнейшего снегопада.

UPDATE : AVALANCHE AT MANA



Recovery of the body of last missing worker at 1643 hours today brought the death toll to eight and marked the culmination of the Search and Rescue Operations in the Mana Avalanche.#AvalancheRescue #UttarakhandAvalanche #ManaAvalanche… pic.twitter.com/QgbClNFx6E