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Законодательство РК

До трех лет тюрьмы грозит рыбакам за ловлю рыбы в нерест

До трех лет тюрьмы грозит рыбакам за ловлю рыбы в нерест Фото: pixabay
С 5 апреля в Казахстане стартовала акция "Нерест". В течение двух месяцев введен запрет на ловлю рыбы с учетом региональных особенностей, нарушителям грозят штрафы и тюремные сроки, сообщает Zakon.kz.

Акция "Нерест" стартует 5 апреля и продлится до 5 июня. Инициатором выступило Министерство экологии и природных ресурсов страны. Рыбоохранная акция направлена на сохранение разнообразия рыб в период их нереста и миграции.

"Основное внимание сотрудников заинтересованных государственных органов будет уделяться выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции". Пресс-служба МВД РК

За нарушение запрета на вылов рыбы нарушителям грозят различные наказания, отмечают в полиции.

"Законодательством предусмотрена административная ответственность (по ст. 383 "Нарушение правил рыболовства" КРКоАП) в виде штрафа в размере от 10 до 40 МРП и уголовная ответственность (по ст. 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов") до трех лет лишения свободы". Пресс-служба МВД Казахстана

С первого апреля в западных регионах страны введен запрет на вылов рыбы в реках Жайык, Кигаш и в Каспийском море. Ограничения на отдельных участках водоемов и реках Казахстана введены с 30 марта.

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