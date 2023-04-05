Фонд Сорос-Казахстан закрылся

Фонд Сорос-Казахстан переформирован в экспертно-аналитический центр CAPS (Central Asian policy studies) Unlock, сообщает Zakon.kz.

4 апреля стало известно, что Фонд Сорос-Казахстан прекратил свое существование в стране. Организация сменила название и формат работы.

"После 28 лет работы Фонд Сорос-Казахстан (ФСК) преобразуется в экспертно-аналитический хаб CAPS Unlock (Central Asian Policy Studies), призванный вырабатывать наилучшие подходы к решению проблем региона", – сообщили в организации.

Сообщается, что отныне команда будет проводить исследования и организовывать дискуссии в том числе по вопросам социально-экономического равенства, образования, климатических изменений и цифровой демократии.

"Создание регионального аналитического центра является частью глобальной трансформации сети наших фондов. Рекомендации CAPS Unlock будут учитывать права и интересы уязвимых сегментов общества. Центр готов сотрудничать с международными институтами, включая ООН и ОЭС", – сообщили в организации.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал проект соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда. Соглашение предусматривает, что Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан как члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств на основании решения глав государств Совета, принятого 12 ноября 2021 года в Стамбуле, создадут Тюркский инвестиционный фонд.