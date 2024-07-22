Маск обозвал Харрис "марионеткой Сороса"

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что новый кандидат на пост главы Белого дома Камала Харрис является "марионеткой" Александра Сороса — сына миллиардера Джорджа Сороса, сообщает Zakon.kz.

Маск заявил, что теперь многое прояснилось.

"Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться, кто будет его следующей марионеткой", написал Маск в соцсети X.

BREAKING: Alex Soros endorses Kamala Harris. He's in charge of the $25B family empire. pic.twitter.com/3C92ycz4nX — End Wokeness (@EndWokeness) July 21, 2024

Ранее 20 июля сообщалось, что Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США.

Также сообщалось, что Маск планирует выделять 45 млн долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.

