Роналду забил 7 мячей за последние 4 игры

Португальский форвард Криштиану Роналду не уходит с поля без забитых мячей за последние четыре игры в форме сборной и "Аль-Насра". К данному часу в его активе 7 голов, включая три дубля в составе своего клуба и португальской сборной, сообщает Zakon.kz.

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Последние два гола из этого списка Роналду оформил в чемпионате Саудовской Аравии за свой коллектив "Аль-Наср". Португалец с пенальти открыл счет в матче с "Аль-Адалой" в рамках игр 22-го тура местного первенства. Спустя некоторое время Криштиану уже записал на свой счет дубль, а его команда разгромила соперников – 5:0.

Тем самым за последние четыре встречи, когда 38-летний футболист на поле, он забил 7 мячей. Четыре из этих мячей забил в форме сборной Португалии в отборочном цикле на Евро-2024. Остальные три Криштиану записал в свой актив, играя за свой клуб в чемпионате Саудовской Аравии.

К этому моменту Роналду отличился 11 раз в 9 матчах в форме "Аль-Насра" и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров первенства. А его клуб с 52 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице.