Прокуроры Алматы отменили госзакупки на 17 млрд тенге

С начала 2023 года по актам прокуроров Алматы отменено 46 конкурсов на сумму более 17 млрд тенге. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В сообщении сказано, что к дисциплинарной ответственности привлечено 10 лиц, руководители 9 государственных организаций привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на 5 млн тенге.

Кроме того, отмечено, что заказчики продолжают незаконно предъявлять завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляют им полную конкурсную документацию, выбирают неправильный способ закупок.

"В 2023 году в целях прозрачности проведения госзакупок и недопущения коррупционных рисков применяется рейтинговая- бальная система (РБС). Система автоматически сопоставляет предложения, критерии, влияющие на конкурс, и определяет победителя, формируя протокол об итогах госзакупок по истечении срока представления заявок, без участия комиссии, т.е. исключая человеческий фактор". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Однако, как установлено прокуратурой города, один из заказчиков необоснованно требовал у предпринимателей обязательное наличие подвида лицензируемой деятельности в сфере сетей электроснабжения, при строительстве автодорог.

"Тем самым, осуществлена незаконная попытка повлиять на итоги конкурса. По акту надзора прокуратуры конкурс отменен, закупки проведены повторно с предоставлением равных условий всем потенциальным поставщикам". Пресс-служба прокуратуры Алматы

13 марта сообщалось, что в правила госзакупок внесли изменения, влияющие на конкурсное ценовое предложение.