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Общество

1,8 млн га сельхозугодий обработали в Казахстане против саранчи

Саранча , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 11:29 Фото: pixabay
В Казахстане продолжается кампания по защите сельхозугодий от стадных саранчовых вредителей, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве сельского хозяйства РК рассказали, что в настоящее время в рамках защитных мероприятий химической обработке подвергнуто 1,8 млн га, что составляет 86,6% от запланированного объема в 2,1 млн га.

В Туркестанской области химические обработки практически завершены, обработано 371,79 тыс. га. В Жамбылской области обработано 86,12 тыс. га (80%).

Мероприятия продолжаются еще в 13 регионах страны, включая Костанайскую область – 391,04 тыс. га, Актюбинскую – 388,93 тыс. га, Западно-Казахстанскую – 191,48 тыс. га, Акмолинскую – 65,31 тыс. га, Атыраускую – 50,84 тыс. га, Карагандинскую – 39,28 тыс. га и другие.

"Повреждений сельскохозяйственных культур не зафиксировано. Задействовано 459 единиц специализированной опрыскивающей техники. Регионы обеспечены необходимым количеством техники, химических препаратов и других ресурсов", – уточнили в ведомстве.

Ранее в суде Астаны рассмотрели дело в отношении журналиста и аналитика Кирилла Павлова за размещение ложной информации о масштабах распространения саранчовых вредителей, в том числе итальянского пруса, в Жамбылской области. Его признали виновным и оштрафовали на 20 МРП – 78 640 тенге.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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