Экс-директора ТЭЦ Тараза объявили в розыск

В Таразе перед вынесением приговора из-под домашнего ареста сбежал бывший глава городской ТЭЦ. Его обвиняют в многомиллиардных хищениях госсредств, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", экс-директор ТЭЦ Бакберген Мауленов пропустил несколько заседаний суда, а после его объявили в розыск. Сбежавший больше года провел в следственном изоляторе. А в декабре 2022 года его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья.

Экс-директора ТЭЦ, его сына и еще семерых человек подозревают в хищении более 4 миллиардов бюджетных тенге.

Согласно официальной версии, отец и сын, получив в частную собственность объект (который снабжает горячей водой и теплом весь Тараз), тратили государственные деньги на свои нужды. А помогали им в этом рабочие. К слову, остальные, в том числе сын сбежавшего, до сих пор под арестом и ждут вынесения приговора.

"Согласно постановлению суда от 28 марта 2023 года, в отношении Бакбергена Мауленова объявлен розыск. При задержании подсудимого принято решение об изменении меры пресечения на содержание под стражей. В отношении других восьмерых лиц судебное разбирательство продолжается", – сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.

Ранее стало известно, что бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев объявлен в международный розыск.