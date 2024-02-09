Украли деньги на ремонт дорог: в Таразе чиновнику и бизнесмену дали восемь лет тюрьмы

Суд №2 Тараза вынес приговор в отношении чиновника и подрядчика, которых обвиняли в хищении бюджетных денег, выделенных на ремонт городских дорог, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 9 февраля, прокуратура Тараза выявила хищение денег из бюджета, выделенных на ремонт улиц. Расследование показало, что средства украли двое чиновников.

"Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Турсынулы и заместитель директора ТОО "АлматыМонтажСтрой" Шлеев при проведении работ по среднему ремонту улиц города совершили хищение бюджетных средств на 34,2 млн тенге", – сообщили в прокуратуре.

По факту хищения возбудили уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК. Следствие вела региональная прокуратура. В ходе досудебного расследования нанесенный ущерб полностью возместили.

Суд №2 Тараза приговорил Турсынулы и Шлеева к восьми годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Жамбылской области выявили еще одно хищение бюджетных денег: местные аграрии получили 200 млн тенге субсидий на несуществующие яблони.