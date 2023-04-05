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Спасатели Семея извлекли из-под завалов крыши женщину с ребенком

Спасатели Семея извлекли из-под завалов крыши женщину с ребенком Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области
Утром 5 апреля спасатели Семея вытащили женщину и ребенка из-под завалов обрушившейся крыши. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе МЧС, пострадавшие госпитализированы.

По данным пресс-службы ДЧС Абайской области, это произошло по улице Сырлыбаева.

"По прибытии спасатели установили, что в гостиной произошло обрушение крыши жилого дома. Они немедленно приступили к разведке. В ходе разведки из-под завалов спасены женщина 1982 года рождения, малолетний ребенок 2022 года рождения".Пресс-служба ДЧС Абайской области

Хозяин дома и его дочь 2012 года рождения выбрались самостоятельно до приезда спецслужб, а ребенка 2020 года рождения спас сосед.

Спасатели Семея извлекли из-под завалов крыши женщину с ребенком

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

После осмотра врачей скорой медицинской помощи всех пострадавших госпитализировали.

"Предварительная площадь обрушения составила 24 квадратных метра. Всего в спасательной операции были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники ДЧС области".Пресс-служба ДЧС Абайской области

Ранее сообщалось, что во время рыбалки на озере Балхаш утонули два человека.

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Анастасия Московчук
Абайская область
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