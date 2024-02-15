Взрыв газа в Темиртау: из-под завалов извлекли тело женщины

15 февраля 2024 года на месте взрыва газа в магазине Темиртау из-под завалов извлекли тело женщины, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве по ЧС Казахстана.

"В 9:49 из-под завалов извлечена женщина без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала факт смерти", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на базе ДЧС и на месте развернуты оперативные штабы, организован телефон горячей линий 51-72-23.

"Для оказания психологической помощи на месте работают психологи ДЧС", – добавили в пресс-службе МЧС РК.

Всего на месте задействованы 177 человек и 38 единиц техники.

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Ранее сообщалось, что сообщение о взрыве газа в Темиртау по ул. Ватутина в двухэтажном здании магазина поступило в 8:06. Спасатели извлекли из-под завала женщину. С ее слов, под завалами находится мужчина. Отмечалось, что разбор завалов продолжается. В 9:08 пожар локализован на площади 40 кв. м.