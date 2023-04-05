Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поставил задачи перед новым главой Антикора

Токаев поставил задачи перед новым главой Антикора Фото: akorda.kz
5 апреля Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Аcхата Жумагали, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана поблагодарил Олжаса Бектенова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новой должности.

Кроме того, как отмечено на сайте Акорды, глава государства обозначил перед новым руководителем и личным составом Агентства приоритетные задачи на предстоящий период.

По его словам, необходимо в полном объеме реализовать мероприятия, отраженные в Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026. Следует продолжить принципиальный подход к выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных чиновников, особенно в сферах, которые напрямую влияют на благосостояние народа.

Также президент обратил внимание на важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он добавил, что необходимо также на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу.

Токаев сообщил, что по итогам расследований Агентству удалось возместить ущерб на сумму 108 миллиардов тенге. Это позитивный результат, с другой стороны – это показатель масштаба, которого коррупция достигла за предыдущие периоды.

"Принципиальная борьба с коррупцией во всех ее проявлениях – это приоритет дальнейшего развития нашего государства. Вы знаете, что такие пороки, как мздоимство, непотизм, телефонное право и другие, на протяжении многих лет подрывали доверие граждан к государственным институтам. На этом фоне начала угасать сама вера народа в справедливость. Поэтому одним из первых моих предвыборных обещаний была бескомпромиссная борьба с коррупцией до полного ее искоренения. Определяющую роль в этой работе должно сыграть Агентство по противодействию коррупции. С момента создания в июне 2019 года вашему органу многое удалось сделать. Это надо признать".Касым-Жомарт Токаев

В заключении президент уточнил, что активно развивается система антикоррупционных мер, в число которых входят новые правовые институты, отставка политических и государственных служащих за коррупцию подчиненных, проверка на добропорядочность, антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и многие другие инициативы.

"Как известно, они уже приносят результаты", – подчеркнул глава государства.

Утром 5 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Асхата Жумагали руководителем Антикоррупционной службы.

Читайте также

В Казахстане урегулируют работу Центра по ЧС

Асхат Жумагали возглавил Антикор

Пленарное заседание Мажилиса – 5 апреля 2023 года

Анастасия Московчук
Антикор Антикор Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
Арестован
Дональд Трамп арестован
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления