Токаев принял главу Антикора

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 29 февраля 2024 года провел встречу с председателем Агентства по противодействию коррупции Асхатом Жумагали, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации Акорды, Жумагали ознакомил президента с результатами работы Антикоррупционной службы за 2023 год.

Глава Антикора доложил, что в прошлом году зарегистрировано 1692 коррупционных преступления, изобличено 1324 лиц, из которых 161 – руководители различного уровня. В суд направлено 1221 дело.

Также Жумагали сообщил, что с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму 1,02 трлн тенге (более 2,2 млрд долларов).

Далее он проинформировал о ходе ряда расследований:

по оконченным уголовным делам ТОО "Оператор "РОП" в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге;

в рамках досудебного расследования в отношении К. Сатыбалдыулы с начала 2024 года обеспечено поступление в бюджет еще порядка 82,6 млрд тенге (185 млн долларов). Помимо этого, государству возвращено 942 га земельных участков в городе Косшы Акмолинской области рыночной стоимостью более 13 млрд тенге.



Кроме того, в ходе мониторинга портала госзакупок не допущено нерациональное расходование средств на сумму 41,3 млрд тенге.

Установлены манипуляции при регистрации автотранспорта в спецЦОНах:

из-за пробелов в работе информационных систем большая часть госпошлин и платежей от регистрации автомашин не поступала в бюджет;

благодаря устранению недостатков поступления в бюджет в 2023 году (в сравнении с 2022 годом) увеличились в 9 раз и составили 91,4 млрд тенге при аналогичном количестве зарегистрированных автомашин.



"Проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, в ходе которого выявлено нерациональное распределение бюджетных средств, в том числе связанных с коррупционными рисками. Только в текущем году зарегистрировано 18 уголовных дел по фактам хищений в этой сфере", – говорится в официальном сообщении.

Жумагали проинформировал и о том, что завершен анализ в ТОО "СК "Фармация", где также имеются серьезные коррупционные риски в части закупа медицинских препаратов и оборудования. В рамках сопровождения строительства проблемных социально значимых объектов по всей стране завершено возведение 32 зданий и сооружений.

В заключении он сообщил, что в рамках проекта "Антикоррупционное волонтерство" предотвращены риски завышения цен на товары и услуги на сумму более 2 млрд тенге, оказана бесплатная правовая помощь порядка 10 тысячам граждан.

Вместе с тем проработан вопрос внедрения механизма "окрашивания денег" посредством проекта Национального банка "Цифровой тенге".

"В настоящее время цифровой тенге в пилотном режиме реализуется в одной из школ Алматы: в результате принятых комплексных мер Казахстан по итогам 2023 года занял в рейтинге Transparency International (Индекс восприятия коррупции) 93-е место среди 180 стран, поднявшись на 8 позиций", – отметил председатель Антикора.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему проведению системной работы в вопросах противодействия коррупции, а также по усилению превентивных мер.

Асхат Жумагали возглавляет Антикоррупционную службу с 5 апреля 2023 года.