Глава МЧС сказал, когда потушат пожар в Атырау

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в кулуарах Мажилиса рассказал, когда потушат пожар в пригороде Атырау, который произошел из-за возгорания камыша, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что более чем 80% пожаров происходят по вине человека. Такая же ситуация и в Атырау.

"Здесь явно налицо поджог некоторыми элементами, которые занимаются в том числе незаконной охотой и рыболовством. В частности, в Алматинской области пожар, который был у нас на днях, был под угрозой один из населенных пунктов. Были задержаны сотрудниками полиции некоторые любители рыбалки, которая сейчас, кстати, запрещена. Они допустили разведение огня, которое спровоцировало возгорание". Юрий Ильин

Сейчас, по его словам, обстановка в Атырауской области под контролем.

"Мы привлекли дополнительно в том числе воздушные суда для тушения пожаров. Я думаю, что в течение сегодняшнего, завтрашнего дня мы полностью ликвидируем очаг возгорания". Юрий Ильин

Камыш в резервате "Ак Жайык" начал гореть 2 апреля. Сильный смог накрыл Атырау. В школах города занятия в классах отменили. Площадь возгорания составила 90 гектаров. Несмотря на сильный смог и большую площадь пожара, фауна не пострадала.

