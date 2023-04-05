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Максим Галкин показал, каким он был в молодости

молодость Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный комик Максим Галкин 5 апреля опубликовал архивные фотографии в Instagram. На них он запечатлен молодым и беззаботным парнем, который отдыхает на море, сообщает Zakon.kz.

"Из прошлого века", – так подписал Галкин свои фотографии.

Публика по-разному отнеслась к публикации:

  • "На испанца похож".
  • "Какое ностальгическое настроение у вас в последнее время".
  • "Вы здесь очень похожи на артиста Stromae".
  • "Это называется кризис среднего возраста, который нужно перерасти, чтобы идти дальше".
  • "И снова, все лучшее – прошлое, сейчас нет".
архив

Фото: Instagram/maxgalkinru

Комик Максим Галкин, у которого на данный момент более 9 млн подписчиков в Instagram, активно транслирует свою жизнь в Израиле. В сентябре прошлого года Минюст России объявил Максима Галкина иноагентом.

комик, архивное фото

Фото: Instagram/maxgalkinru

28 марта российский артист эстрады Максим Галкин опубликовал фотографии, на которых его супруга Алла Пугачева держит маленьких двойняшек на руках. 

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