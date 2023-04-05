Максим Галкин показал, каким он был в молодости

Известный комик Максим Галкин 5 апреля опубликовал архивные фотографии в Instagram. На них он запечатлен молодым и беззаботным парнем, который отдыхает на море, сообщает Zakon.kz.

"Из прошлого века", – так подписал Галкин свои фотографии.

Публика по-разному отнеслась к публикации:

"На испанца похож".

"Какое ностальгическое настроение у вас в последнее время".

"Вы здесь очень похожи на артиста Stromae".



"Это называется кризис среднего возраста, который нужно перерасти, чтобы идти дальше".



"И снова, все лучшее – прошлое, сейчас нет".

Фото: Instagram/maxgalkinru

Комик Максим Галкин, у которого на данный момент более 9 млн подписчиков в Instagram, активно транслирует свою жизнь в Израиле. В сентябре прошлого года Минюст России объявил Максима Галкина иноагентом.

Фото: Instagram/maxgalkinru

28 марта российский артист эстрады Максим Галкин опубликовал фотографии, на которых его супруга Алла Пугачева держит маленьких двойняшек на руках.

