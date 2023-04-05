Максим Галкин показал, каким он был в молодости
Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный комик Максим Галкин 5 апреля опубликовал архивные фотографии в Instagram. На них он запечатлен молодым и беззаботным парнем, который отдыхает на море, сообщает Zakon.kz.
"Из прошлого века", – так подписал Галкин свои фотографии.
Публика по-разному отнеслась к публикации:
- "На испанца похож".
- "Какое ностальгическое настроение у вас в последнее время".
- "Вы здесь очень похожи на артиста Stromae".
- "Это называется кризис среднего возраста, который нужно перерасти, чтобы идти дальше".
- "И снова, все лучшее – прошлое, сейчас нет".
Фото: Instagram/maxgalkinru
Комик Максим Галкин, у которого на данный момент более 9 млн подписчиков в Instagram, активно транслирует свою жизнь в Израиле. В сентябре прошлого года Минюст России объявил Максима Галкина иноагентом.
Фото: Instagram/maxgalkinru
28 марта российский артист эстрады Максим Галкин опубликовал фотографии, на которых его супруга Алла Пугачева держит маленьких двойняшек на руках.
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